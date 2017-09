Gb: Kate ha nausee, William con George a primo giorno scuola

(ANSA) - LONDRA, 7 SET - Kate Middleton continua a soffrire di forti nausee per la sua terza gravidanza e per questo oggi si è persa un momento importante della vita del figlio George: il suo primo giorno di scuola. Il principino è stato accompagnato alla scuola privata, la prestigiosa Thomas's Battersea nel sud di Londra, dal papà William Nelle foto diffuse sui media si vede il piccolo erede al trono, 4 anni, che veste l'uniforme scolastica e piuttosto emozionato entra col principe nell'istituto. Come spiega Sky News, i suoi compagni di classe lo chiameranno semplicemente George Cambridge. La duchessa intanto continua ad essere seguita per il suo problema di salute, la iperemesi gravidica di cui aveva sofferto anche nelle due precedenti gravidanze, a Kensington Palace.