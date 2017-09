Francia:Maelys,ricerche continuano nelle Gole di Chailles

(ANSA) - PARIGI, 07 SET - Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca nell'ambito dell'inchiesta su Maelys, la bambina di 9 anni scomparsa dodici giorni fa nel dipartimento francese dell'Isère durante una festa di matrimonio. Oggi, i sommozzatori stanno passando al setaccio le Gole di Chailles, un canyon di rocce solcato dal fiume Guiers, sempre in Savoia. L'esplorazione della zona era cominciata ieri pomeriggio. Per facilitare le ricerche in un luogo di difficile accesso è stato necessario l'ausilio di un elicottero della Gendarmerie Nationale che ha portato sommozzatori sul posto. Sempre ieri, gli inquirenti hanno perlustrato il lago di Aiguebelette, a circa 20 minuti dal luogo di residenza di Nordhal L., il sospetto di 34 anni arrestato e indagato per "rapimento, sequestro o detenzione arbitraria di un minore di 15 anni". Secondo Le Dauphiné Libéré, l'uomo si recava praticamente ogni giorno intorno al laghetto per portare a passeggio i propri cani.