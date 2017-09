Incendio in ditta: Arpa, 72 ore per sapere se c'è diossina

(ANSA) - MORTARA (PAVIA), 7 SET - Ci vorranno 72 ore per sapere se e quanta diossina si è sprigionata ed è ricaduta sul terreno dopo l'incendio scoppiato ieri mattina in un'azienda di rifiuti di Mortara, in provincia di Pavia. Nella notte l'Arpa ha installato una seconda centralina mobile per campionamenti ad alto volume nei pressi dell'asilo nido. Dalla prima, posizionata ieri in via Bossi Gregotti, in mattinata sono stati prelevati i filtri e inviati al laboratorio per le analisi. Gli esiti fra tre giorni.