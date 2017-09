Sicilia: Micari, da oggi sono in congedo da Rettore

(ANSA) - PALERMO, 7 SET - "Da oggi e per i prossimi due mesi sono in congedo, prima ordinario e poi straordinario. L'ho fatto non per ragioni d'obbligo ma d'opportunità, per separare la mia attività da quella dell'ateneo". Lo dice all'ANSA il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione siciliana. "Ho preferito separare la mia attività da quella dell'Università per evitare che nessuna delibera del Cda o del Senato accademico - prosegue - da adottare potesse essere non considerata terza".