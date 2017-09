A Venezia mostra "La Polizia nel cinema italiano"

(ANSA) - VENEZIA, 7 SET - Venezia, cinema e polizia. E' questo il trinomio che coniuga la mostra "La polizia nel cinema italiano - Retrospettiva cinefotografica" che si terrà all'Arsenale lagunare dal 9 al 12 settembre. Voluta dal Questore di Venezia Danilo Gagliardi, in accordo con il capo della polizia Franco Gabrielli, con il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della Biennale Paolo Baratta. La rassegna propone 19 auto d'epoca (tutte restaurate) della Polizia, tra cui la Ferrarinera 250 Gt/e usata per gli inseguimenti nei primi anni '60 a Roma dal maresciallo Armando Spatafora e tre moto. Si va, guardando ai mezzi, dai primi fuoristrada rossi, quando questo era il colore della livrea dei mezzi della polizia, a "olive drab" (il verde) degli anni '60, fino all'attuale azzurro con tre Alfa. In mostra anche 20 divise originali. Tra le curiosità un documentario che fonde un minuto ciascuno di 18 film che raccontano curiosità ma anche cruda realtà della storia della polizia.