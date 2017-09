A Napoli protesta operatori, 9-10 settembre cimiteri chiusi

(ANSA) - NAPOLI, 7 SET - I lavoratori dei cimiteri incrociano le braccia e i cimiteri resteranno chiusi. Sabato e domenica prossimi, non sarà possibile fare visita ai defunti, sepolti negli 11 cimiteri di Napoli per un'assemblea sindacale, indetta dalla funzione pubblica Cisl. Si ferma anche l'obitorio del II Policlinico e i servizi di polizia mortuaria. "Ci dispiace per i disagi che subiranno i cittadini e l'indotto, tra cui i fiorai - fanno sapere dal sindacato - Ma lo stato di abbandono dei cimiteri è davvero insopportabile". Con la loro agitazione, i 200 lavoratori cimiteriali vogliono evidenziare la la situazione che si è venuta a creare per la mancanza di personale. "La situazione è diventata insostenibile - sottolinea Agostino Anselmi, responsabile Cisl Fp a Napoli - perché siamo stati completamente abbandonati dal direttore dei cimiteri, sia dal punto di vista finanziario sia organizzativo". Anselmo denuncia un "tentativo di privatizzare le aree cimiteriali".