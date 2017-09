Università: a Papa Francesco il Sigillum Magnum dell'Unibo

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - In occasione della sua prima visita a Bologna, il primo ottobre, Papa Francesco riceverà dal Rettore dell'Alma Mater, Francesco Ubertini, il Sigillum Magnum, la massima onorificenza accademica che l'Ateneo offre agli ospiti più illustri e che consegnò, nel 1988, a Papa Giovanni Paolo II in visita all'Ateneo in occasione del IX centenario. Alle 15.30, in Piazza San Domenico, Papa Bergoglio incontrerà la comunità universitaria e riceverà l'onorificenza. Dopo il saluto del Rettore e la consegna del Sigillum Magnum, prenderà la parola il vice presidente del Consiglio Studentesco dell'Alma Mater, Davide Leardini, che porterà i saluti dell'intera comunità studentesca. Seguirà il discorso di Papa Francesco agli studenti prima di trasferirsi allo Stadio Dall'Ara dove si svolgerà la Santa Messa. (ANSA).