Irma:Unicef,oltre 10 milioni bimbi vivono in aree minacciate

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Secondo l'Unicef, oltre 10,5 milioni di bambini vivono nei Paesi che potrebbero essere esposti ai danni dell'uragano Irma. In base all'attuale traiettoria della tempesta, i bambini nelle isole dei Caraibi orientali, della Repubblica Dominicana, Haiti e Cuba sono in pericolo, fra questi oltre 3 milioni hanno meno di 5 anni. L'Unicef è preoccupato per centinaia di migliaia di bambini che potrebbero subire gli effetti peggiori della tempesta, con maggiore rischio per coloro che vivono nelle zone costiere. "Forti venti e piogge torrenziali hanno già attraversato alcune delle isole più piccole e più esposte nei Caraibi orientali, fra cui Anguilla e Barbuda", ha dichiarato Patrick Knight, Responsabile Comunicazione dell'Unicef nei Caraibi orientali, parlando dall'isola di Barbados. "Mentre l'entità dei danni si fa sempre più chiara, vediamo che il livello di distruzione è alto. La nostra priorità è quella di raggiungere tutte le famiglie e i bambini che si trovano nelle comunità colpite il più presto possibile".