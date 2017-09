Macron, evitare strappi Ue-Turchia

(ANSA) - PARIGI, 7 SET - Bisogna "evitare gli strappi" tra l'Unione europea e la Turchia, che resta in ogni caso un "partner essenziale" per la risoluzione di numerose sfide come quella delle migrazioni o del terrorismo: è quanto afferma il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato dal quotidiano greco Kathimerini in occasione della sua visita di due giorni ad Atene.