India: crolla tetto a fermata autobus in Tamil Nadu, 9 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 7 SET - Una grossa pensilina in cemento è crollata oggi su decine di passeggeri in attesa di un autobus a Somanur, 25 chilometri da Coimbatore (Stato indiano di Tamil Nadu), provocando un bilancio provvisorio di almeno nove morti, mentre un'altra ventina di persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. Secondo il portale OneIndia in lingua tamil, il tetto presentava da qualche tempo visibili crepe causate dalle recenti forti piogge monsoniche ed era in uno stato di semi-abbandono.