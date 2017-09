Macron in Grecia, discorso sull'Ue ai piedi dell'Acropoli

(ANSA) - PARIGI, 07 SET - All'indomani della visita del presidente Sergio Mattarella, anche il presidente francese, Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, è atteso oggi in Grecia per una visita ufficiale di due giorni. Nel corso della missione, il leader incontrerà le massime cariche dello Stato tra cui il premier Alexis Tsipras e il presidente Prokopios Pavlopoulos e pronuncerà quello che viene presentato da fonti parigine come un "grande discorso sull'Europa". Contrariamente alle consuetudini dei leader esteri in visita ad Atene, Macron ha scelto di non parlare dal parlamento greco ma di esprimersi dal colle Pnice, luogo simbolo della democrazia a ovest dell'Acropoli, a strapiombo sull'antica agorà. "Macron in Grecia per svegliare l'EUropa", titola Le Parisien, a poche ore dal suo arrivo nella capitale ellenica previsto nel pomeriggio.