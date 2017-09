Maltempo: Napoli, strade allagate e traffico in tilt

(ANSA) - NAPOLI, 7 SET - Strade allagate a Napoli a causa della fitta pioggia che da qualche ora sta, ininterrottamente, cadendo sul capoluogo. Problemi anche nel Napoletano, in particolare nell'area flegrea: si registrano allagamenti, un po' ovunque, da Pozzuoli - nelle zone periferiche di Licola, Monterusciello e Toiano - a Bacoli e Monte di Procida. In via Luciano, a Pozzuoli, sono saltati alcuni tombini mandando la circolazione in tilt. Allagato il sito provvisorio del mercato al dettaglio, ittico e ortofrutta, di via Fasano. Problemi per ristopub, negozi e depositi, ai piani terra e seminterrati, rimasti allagati dalle correnti d'acqua. Le forti piogge hanno provocato allagamenti alla stazione Circumvesuviana Cavalli di Bronzo-San Giorgio a Cremano (Napoli): l'Eav ha comunicato che, al momento, i treni diretti a Sorrento e Poggiomarino non effettuano fermata nella stazione. Saltati anche i collegamenti tra le stazioni della Cumana di Pozzuoli centro e Pozzuoli Cappuccini, per l'allagamento dei binari.