Incendio in ditta, scuole chiuse per altri due giorni

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Scuole chiuse per altri due giorni, domani e dopo, a Mortara per le conseguenze dell'incendio alla ditta di gestione rifiuti 'Eredi Bertè', scoppiato ieri mattina e ancora in corso. Con un'ordinanza firmata poco fa il sindaco Marco Facchinotti, "a scopo precauzionale" e "considerato che non sono ad oggi pervenuti accertamenti ed analisi da parte di Arpa Lombardia", dispone "la sospensione dell'attività educativa nelle scuole di ogni ordine e grado compreso l'asilo nido comunale" per le giornate di venerdì e sabato. Un'analoga ordinanza è in arrivo dal sindaco di Vigevano Andrea Sala. Anche a Vigevano, che dista una quindicina di chilometri dal luogo dell' incendio, è chiaramente avvertibile il forte odore di plastica bruciata che da oggi, con il cambiamento delle condizioni meteo, grava sulla città di Mortara.