Incendi: appicca rogo in parco a Catanzaro, arrestata 34enne

(ANSA) - CATANZARO, 7 SET - Una donna di 34 anni con disturbi psichici e una complessa situazione familiare, è stata arrestata dai carabinieri di Catanzaro per incendio boschivo e posta ai domiciliari dopo essere stata sorpresa ad appiccare un incendio all'interno dei giardini di Villa Margherita, una delle aree verdi nel centro della città. La donna quando è stata fermata, era in un forte stato confusionale. Un passante ha avvertito i militari, che hanno la caserma a poche decine di metri dal giardino, di una densa colonna di fumo che si sprigionava dal parco. Individuata la zona, i carabinieri hanno scavalcato una ringhiera in legno e, percorso un piccolo sentiero, si sono imbattuti in una donna che, dopo aver appiccato un a sterpaglie e rami secchi, stava alimentando le fiamme con l'uso di una paletta in plastica. Dopo essere riusciti a spegnere le fiamme, i militari hanno portato a casa la donna, trovata con un accendino, un paio di forbici, una paletta in plastica e un paio di guanti in gomma. (ANSA).