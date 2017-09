Papa in Colombia: subito saluta vittime guerra

(ANSA) - BOGOTA', 7 SET - Papa Francesco, al suo arrivo in Colombia, dove è stato accolto dal presidente Juan Manuel Santos, Nobel per la Pace nel 2016, ha salutato alcune vittime del conflitto armato che per decenni ha insanguinato il Paese. Tra il gruppo dei bambini salutati dal Papa c'era Emmanuel, figlio di Clara Rojas, oggi parlamentare, sequestrata nel 2002 e ostaggio per anni delle Farc nella selva colombiana, dove è nato il piccolo. Quale simbolo di pace, Emmanuel ha consegnato a Francesco una colomba in porcellana bianca. Bergoglio incontrerà oggi le autorità del Paese, prima della messa che celebrerà al Parco Simon Bolivar. Al suo arrivo ha avuto il primo bagno di folla, tra le centinaia di migliaia di fedeli che lo attendevano lungo i 15 km da lui percorsi in 'papamobile' dall'aeroporto alla Nunziatura. All'arrivo in Nunziatura, Bergoglio ha avuto il suo primo contatto con i giovani. "Non perdete la speranza", ha detto. "Non perdete l'allegria, il sorriso, andate avanti così, nessuno vi inganni", ha aggiunto.