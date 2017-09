Vaticano: processo attico Bertone, rinvio a 19 settembre

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 SET - Il processo in Vaticano per i fondi del Bambino Gesù destinati alla ristrutturazione dell'attico dell'ex Segretario di Stato vaticano, card. Tarcisio Bertone, è stato aggiornato al 19 settembre. L'udienza di oggi ha segnato un nulla di fatto in quanto le parti hanno chiesto il tempo per ricevere e visionare una memoria presentata da Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù, nella giornata di ieri. Il processo vede due ex manager dell'ospedale pediatrico, Giuseppe Profiti e Massimo Spina, accusati di peculato, proprio per la distrazione di risorse della Fondazione Bambino Gesù per la ristrutturazione dell'appartamento del cardinale. Oggi erano presenti nell'aula del Tribunale vaticano gli imputati con i loro avvocati e 5 dei 7 testimoni chiamati a deporre (tra i quali non figura il Segretario di Stato emerito). Tra i testi erano assenti Enoc e Tommaso Di Ruzza, direttore dell'Aif. Erano presenti invece Gianantonio Bandera, Marco Bargellini, Paolo Mennini, Paolo Cipriani e Massimo Tulli.