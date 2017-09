Rajoy, non ci sarà referendum in Catalogna

(ANSA) - MADRID, 7 SET - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha affermato oggi che il referendum di autodeterminazione catalano del primo ottobre "non ci sarà". "Questo voto non si celebrerà in alcun caso" ha affermato in una conferenza stampa dopo la riunione straordinaria del governo. La convocazione del referendum da parte del presidente Carles Puigdemont, ha aggiunto, è "un chiaro e intollerabile atto di disobbedienza alle nostre istituzioni democratiche". Intanto a Barcellona i partiti indipendentisti che hanno la maggioranza assoluta nel 'Parlament' catalano hanno presentato formalmente con procedura urgente e richiesta di modifica dell'ordine del giorno la legge di 'rottura' dalla Spagna alla plenaria dell'assemblea di Barcellona, chiedendo che venga esaminata e approvata oggi. Davanti alle contestazioni dell'opposizione 'unionista' la presidente Carme Forcadell ha sospeso la seduta e convocato l'ufficio di presidenza.