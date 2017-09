Morto vicino discoteca: tre buttafuori restano in carcere

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Due scarcerazioni e tre convalide del fermo con emissione di provvedimento cautelare in carcere. E' quanto ha deciso il gip Maddalena Cipriani per i cinque buttafuori coinvolti nella morte di Giuseppe Galvagno, picchiato fuori ad una discoteca di Roma sabato scorso. Restano in carcere per omicidio volontario Fabio Bellotazzi, Emiliano Dettori e Davide Farninacci. Il giudice ha messo in libertà Mirko Marano e Riccardo Stronati.