Governo: D'Attorre (Mdp), noi quasi appoggio esterno

(ANSA) - ROMA, 7 SET - "Votare la legge di bilancio? Bisognerebbe conoscerla, discuterla. E' sub judice? Certo che è sub judice. La maggioranza è un accordo in cui i contraenti decidono assieme le scelte. Noi siamo in una situazione, in questi mesi, di quasi appoggio esterno al Governo. Non siamo stati coinvolti in nessuna scelta". Così Alfredo D'Attorre (Articolo 1 - Mdp) intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.