Terremoto: Marini, da Errani anno di lavoro prezioso

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 7 SET - "Il lavoro di Vasco Errani in questo anno dopo il sisma è stato molto prezioso, un lavoro che ci consegna un quadro normativo, finanziario e di regole che ci dà sicurezza nella gestione della ricostruzione": è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria, stamani a Cascia, salutando il commissario straordinario uscente alla ricostruzione. L'occasione è stata la riapertura dell'Hotel Monte Meraviglia, la prima struttura ricettiva di Cascia, che era stata lesionata dalle scosse. La governatrice ha voluto anche salutare Paola De Micheli, il commissario che subentrerà ad Errani: "La scelta operata dal Governo è di grande qualità e professionalità e sarà un punto di riferimento diretto anche con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni". Marini ha ricordato che De Micheli è stata già impegnata nel post sisma dell'Aquila. "Per noi sarà un interlocutore importante - ha aggiunto Marini - anche se da ora in poi la ricostruzione avrà sempre più bisogno di un protagonismo materiale e operativo degli enti locali che sono più prossimi ai cittadini, a cominciare dai Comuni e dalla Regione". "Ci aspettiamo - ha detto ancora la presidente dell'Umbria - che accanto al commissario ci sia una evoluzione concreta e operativa che permetta di gestire nelle specificità delle singole regioni, nelle specificità dei danni differenziati che il terremoto ha prodotto e dell'estensione dei comuni coinvolti, anche un modello unitario e operativo territoriale, a disposizione delle comunità e della certezza di un cronoprogramma per gestire la nostra ricostruzione". (ANSA).