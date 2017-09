Strage rapido 904: dopo rinvio appello il 21 dicembre 2017

(ANSA) - FIRENZE, 7 SET - Il processo d'appello a Salvatore Riina per l'inchiesta sulla strage del rapido 904, "è stato nuovamente fissato per il 21 dicembre prossimo, all'esito del rinvio disposto il 4 settembre 20017 dalla corte d'assise d'appello di Firenze". Lo comunica, in una nota, la presidente della corte d'appello del capoluogo toscano, Margherita Cassano. Tre giorni fa il processo era slittato a data da destinarsi. Il presidente della sezione della corte d'assise d'appello di fronte alla quale si svolge il procedimento aveva annunciato infatti il suo prossimo pensionamento e l'impossibilità di effettuare una nuova istruttoria riascoltando i testimoni, così come prevede una recente riforma in caso di appello del pm dopo una sentenza di proscioglimento.