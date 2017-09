L.elettorale: C.destra 12/9 decide la linea

(ANSA) - ROMA, 7 SET -"Le formazioni politiche del centrodestra della Camera dei deputati, si riuniranno, martedì 12 settembre, alle ore 10.30, a Montecitorio, per definire una proposta e linea unitaria che porti, alla ripresa dei lavori in Commissione Affari costituzionali, al raggiungimento dell'obiettivo ". Lo afferma Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando della legge elettorale e sottolineando come la riunione sia frutto di una sua iniziativa.