Giochi: intesa su riordino, governo e autonomie soddisfatti

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Via libera al processo di riordino dei giochi: oggi Governo, enti locali e Regioni hanno raggiunto un'intesa nell'ambito di una Conferenza Unificata straordinaria. Soddisfatto Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia con delega ai Giochi: "è un risultato molto importante e sono felice di non aver mai mollato la presa anche se abbiamo passato momenti molto difficili. Invece la strada era giusta e necessaria, per questo sono felice di aver messo insieme tutte le istituzioni, ciascuna con i propri interessi". Dello stesso parere il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. La norma prevede il dimezzamento tra l'altro in tre anni delle slot machine e più controlli per le ludopatie. Inoltre i sindaci decideranno gli orari di chiusura delle sale e le Regioni le opportune distanze da luoghi 'sensibili, come scuole e ospedali.