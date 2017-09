Atac, Raggi: rischiava fallimento, noi la salveremo

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Per effetto di politiche sciagurate Atac rischiava il fallimento. Noi la salveremo mantenendola saldamente in mano pubblica. Salveremo un patrimonio che appartiene a tutti i romani, rilanceremo il servizio pubblico. Lo strumento per concretizzare questo impegno si chiama concordato preventivo in continuità". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante il consiglio straordinario su Atac. All'esterno i lavoratori dell'azienda riuniti in sit-in contro il concordato preventivo con i debitori hanno contestato il segretario nazionale di Radicali Italiani Riccardo Magi, promotore del referendum consultivo con cui si chiede di mettere a bando il trasporto pubblico locale (Tpl).