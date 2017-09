Roma: Fiore (FN), no Raggi a marcia sarà un boomerang

(ANSA) - ROMA, 7 SET "Con questa presa di posizione, visto il formidabile aggancio che Forza Nuova ha nei quartieri popolari a Roma in questo momento, i Cinquestelle spariscono''. E' la risposta di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova intervistato da IntelligoNews, quotidiano online diretto da Fabio Torriero, al no secco del Sindaco di Roma alla marcia su Roma indetta il 28 ottobre (95 anni dopo Mussolini). Secondo Fiore si tratta di una presa di posizione "controproducente, per forza di cose. Chi vive a Roma sa benissimo come Forza Nuova si è posizionata sulle lotte, sugli sfratti, l'immigrazione nei quartieri e i diritti scomparsi per gli italiani; quindi prendere una posizione contraria sarà irrimediabilmente un boomerang per la Raggi".