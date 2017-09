Irma: 'Miami si prepari al peggio. Emergenza benzina'

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - "La contea di Miami deve prepararsi al peggio, ad alluvioni e a venti in grado di minacciare la vita di molte persone": lo afferma il governatore della Florida, Rick Scott. "Stiamo cercando di rifornire il più possibile le pompe di benzina per permettere a tutta la gente che dovrà evacuare di poterlo fare. E abbiamo bisogno di almeno 17 mila volontari", ha detto Scott. Il governatore e la guardia costiera hanno poi ordinato la chiusura di tutti i porti della Florida per la mattinata di sabato. Prevista anche la chiusura di tutti gli aeroporti se il vento raggiungerà le 85 miglia orarie (oltre 135 chilometri orari).