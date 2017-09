Trump rassicura i Dreamers,non c'è rischio rimpatrio forzato

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - Donald Trump - travolto dalle polemiche e dalla critiche dell'ex presidente Barack Obama - rassicura i 'dreamers', i figli degli immigrati illegali arrivati negli Usa da bambini: nei prossimi sei mesi non verrà presa alcuna azione da parte del governo. Dunque, nessun rischio di rimpatrio forzato. "Per tutti quelli che sono preoccupati per il loro status di dreamers nei prossimi sei mesi - ha twittato il presidente - non avete nulla da preoccuparvi. Nessuna azione!". Trump ha dato al Congresso sei mesi di tempo per legiferare in materia.