Vaccini: Castaldini (Ap), Zaia smentisce Salvini

(ANSA) - ROMA, 7 SET -"Il passo indietro del Governatore Zaia, che ha ritirato la moratoria sui vaccini, è un sonoro schiaffo al suo leader Matteo Salvini che proprio ieri sosteneva le ragioni della sospensione del decreto. Inoltre la decisione di Zaia dimostra che col populismo e i proclami facili non si amministra e che il Governo è lungimirante. La campagna elettorale non si può fare sulla pelle dei cittadini e dei bambini. La tutela della salute di tutti non può sottostare ai ricatti e ai veti di una sola Regione".Lo afferma Valentina Castaldini, portavoce nazionale di Alternativa Popolare.