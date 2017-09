L. elettorale: Svp, a rischio collaborazione con maggioranza

(ANSA) - ROMA, 7 SET - "Il vulnus che si è configurato con il voto in aula a giugno è tale e ha implicazioni così profonde per la nostra Autonomia che la prosecuzione dei lavori in base al testo votato dall'Aula troverebbe la nostra più ferma opposizione e minerebbe la base della nostra collaborazione con l'attuale maggioranza". Lo scrivono i dirigenti parlamentari e politici della Svp a proposito dell'emendamento approvato a giugno in Aula sulla legge elettorale che ha eliminato i collegi uninominali in Trentino Alto Adige.