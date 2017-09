L. elettorale: Rosato (Pd), siamo preoccupati per scelta Svp

(ANSA) - ROMA, 7 SET -"Per noi bisogna andare avanti, abbiamo fissato il paletto di un accordo largo tra i 4 partiti principali perché non vogliamo escludere nessuno ma è chiaro che la fine della legislatura condiziona molto. Siamo poi molto preoccupati per la posizione Svp che chiede il rispetto dell' accordo con loro sulle norme elettorali in Trentino-Alto Adige, un tema che va risolto e va trovato uno strumento per risolvere la questione". Così il presidente del gruppo Pd alla Camera Ettore Rosato risponde a chi gli chiede la posizione del Pd alla luce dell'ultimatum del gruppo autonomista che condiziona il suo appoggio alla maggioranza alla ripresa dell'esame del modello elettorale Fianum.