A 80 anni evade da struttura protetta e tenta fuga Francia

(ANSA) - IMPERIA, 7 SET - Un pluripregiudicato di 80 anni, scappato da una struttura protetta in provincia di Pescara dove stava scontando un cumulo pene è stato 'pizzicato' dalla Polstrada di Imperia mentre si trovava alla guida di un'auto. Era senza patente e senza assicurazione. Alla vista dei poliziotti ha estratto una siringa dalla tasca e urlando 'Ho il diabete' si è iniettato l'insulina provocandosi una crisi ipoglicemica. E' successo sull'A10, in provincia di Savona. L'anziano è stato fermato in un'area di servizio. Dopo aver accertato che l'uomo viaggiava senza patente e senza assicurazione, la polizia ha anche appreso che l'attempato signore, oltre a avere numerosi precedenti tra cui l'aver accoltellato un carabiniere, era evaso da una residenza protetta nel pescarese qualche giorno prima. L'anziano prima ha ammesso che stava cercando di raggiungere la Costa azzurra poi all'improvviso si è iniettato l'insulina. Ricoverato al San Paolo di Savona e stabilizzato, è stato accompagnato nel carcere di Marassi.