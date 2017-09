Maltempo: da domani in arrivo temporali al Sud

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Una perturbazione in arrivo da ovest, porterà maltempo sulle regioni meridionali, con temporali più diffusi e intensi su Sicilia, Campania e Calabria, in successiva estensione anche a Basilicata e Puglia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalle prime ore di domani temporali, dapprima su Sicilia e Campania, quindi, dalla tarda mattinata, sulla Calabria in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su gran parte del Veneto, sull'Emilia Romagna, sulla Toscana, sul bacino del Sangro in Abruzzo, sul settore settentrionale della Campania, su parte del Molise, sull'Umbria settentrionale. (ANSA).