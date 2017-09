Papa in Colombia: sanare ferite e aiutarsi, no a vendette

(ANSA) - BOGOTA', 7 SET - "Rifuggire da ogni tentazione di vendetta e ricerca di interessi solo particolari e a breve termine. Quanto più difficile è il cammino che conduce alla pace e all'intesa, tanto più impegno dobbiamo mettere nel riconoscere l'altro, sanare le ferite e costruire ponti, nello stringere legami e aiutarci a vicenda". E' quanto chiede Papa Francesco ai colombiani, come ha detto nel discorso alle autorità e alla società civile a Bogotà, per la riconciliazione dopo mezzo secolo di conflitto interno e "costruire un Paese che sia Patria e casa per tutti i colombiani".