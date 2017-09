L'autopsia conferma: la bimba è morta di malaria

«L'autopsia ha confermato il referto e la diagnosi ospedaliera di morte per encefalopatite malarica». Lo riferisce il procuratore capo di Trento, Marco Gallina, a proposito della comunicazione verbale ricevuta sull'autopsia effettuata a Brescia per la bambina di 4 anni morta lunedì, dopo i ricoveri anche a Portogruaro e a Trento.

La causa del decesso per Sofia è stata dunque proprio la complicanza cerebrale causata dalla malaria. «I periti adesso hanno chiesto 60 giorni di tempo per la relazione autoptica - conclude il procuratore - e lavoreremo per contribuire a chiarire la vicenda». La procura ha dato il via libera ai funerali della piccola.

«In queste zone non c'è pericolo di contrarre la malaria. Sul fronte ambientale, i campionamenti del dipartimento di prevenzione hanno accertato che sul litorale, e nello specifico a Bibione, non c'è presenza della specie di zanzara che può trasmettere la malaria». Queste le parole del direttore generale della Aulss 4 Carlo Bramezza che ha anche escluso che Sofia al momento delle dimissioni dall’ospedale di Portogruaro avesse sintomi di malaria.

«Al momento della dimissione della bimba, non era presente alcun sintomo riconducibile a malaria o ad altre malattie infettive», ha riferito Carlo Bramezza, che fin dal primo giorno aveva messo a disposizione l’intera documentazione. Sul fronte degli accertamenti, dunque, per capire dove la piccola possa aver contratto la malaria, i carabinieri dei Nas, che erano accompagnati da componenti della Commissione del ministero della Salute e personale dell’Iss, hanno acquisito all’ospedale di Portogruaro la documentazione sanitaria della piccola Sofia, ricoverata nel nosocomio veneto dal 13 al 16 agosto. «Ritengo che questo incontro sia servito a chiarire ulteriormente la posizione dell’Ulss 4 nell’ambito di questa tragedia», ha detto Bramezza.