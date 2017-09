Statale Milano rinuncia a ricorso e apre iscrizioni

(ANSA) - MILANO, 07 SET - L'università Statale di Milano ha deciso di rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso dell'associazione Udu, Unione degli universitari, sull'introduzione del numero chiuso nelle facoltà umanistiche dell'ateneo. Lo ha comunicato l'università in una nota in cui ha annunciato che domani saranno aperte le immatricolazioni per le facoltà oggetto dell'ordinanza del Tar. Da domani 8 settembre e fino al 16 ottobre 2017, saranno quindi aperte in Statale le immatricolazioni ai corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Scienze dei Beni culturali, Lingue e letterature straniere, Storia, Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. Tutti gli studenti interessati, compresi coloro precedentemente iscritti ai test di ingresso, dovranno immatricolarsi ex novo e il contributo versato per la domanda di ammissione ai test sarà rimborsato.