Ischia: vescovo, non speculare su fitti a terremotati

(ANSA) - NAPOLI, 7 SET - "Rivolgo un appello a tutti coloro che, ischitani e non, sono proprietari di una casa sull'Isola di Ischia: se avete la possibilità, datela in fitto senza però speculare sul canone di locazione". E' l'appello che il vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, rivolge ai proprietari di appartamenti alla luce dell'emergenza abitativa che tocca tante famiglie dopo il sisma. "Mi è giunta notizia che alcuni hanno esposto sulle loro abitazioni il cartello 'non si fitta a residenti'; se ciò dovesse corrispondere al vero, di certo non farebbe onore al popolo ischitano e al nostro essere cristiani. Potremmo essere noi queste persone che si trovano nella posizione di aver perso la casa". "Invito a essere generosi e a esprimere in questa occasione, in maniera concreta, la solidarietà verso chi ha perso la propria casa e i tanti ricordi di una vita e che ora si trova senza un tetto sotto cui abitare", conclude il vescovo. (ANSA).