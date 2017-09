Ragazze Usa denunciano, violentate da carabinieri

(ANSA) - FIRENZE, 7 SET - Due ragazze statunitensi hanno denunciato alla polizia di avere subito violenza sessuale da parte di due carabinieri in servizio. L'episodio sarebbe accaduto la notte scorsa a Firenze. Secondo il loro racconto, le due donne avrebbero conosciuto i militari nei pressi di un locale notturno, da dove, con l'auto di servizio, avrebbero poi raggiunto un appartamento nel quale si sarebbe consumata la violenza. Le due ragazze, a Firenze per motivi di studio, avrebbero identificato senza dubbio i due uomini come carabinieri poiché entrambi sarebbero stati in divisa. Gli abiti indossati dalle studentesse al momento della presunta violenza sono stati sequestrati. Massima collaborazione per fare luce sui fatti è stata assicurata dai carabinieri del comando provinciale di Firenze, che si mantengono in stretto contatto con la procura.