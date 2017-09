In ospedale con lesioni gravi, dimessa bimba Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 7 SET - E' stata dimessa dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino la bimba di tre mesi e mezzo ricoverata lo scorso luglio con lesioni al cranio e alle costole per cui il padre è stato indagato a piede libero con l'accusa di lesioni personali aggravate. La bimba era stata portata dai genitori all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, per poi essere trasferita d'urgenza al presidio torinese dopo la comparsa di alcuni ematomi. Inizialmente le sue condizioni erano gravissime, ma nelle settimane successive sono via via migliorate. Prosegue intanto l'inchiesta a carico del padre. Della vicenda si sta anche occupando il tribunale dei minori di Torino.(ANSA).