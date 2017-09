Sfregiata con acido: parla Tavares, finì per la sua gelosia

(ANSA) - RIMINI, 7 SET - Un file audio registrato di nascosto da Edson Tavares a casa di Gessica Notaro, mentre erano presenti entrambi e la madre di lei. E' stato fatto sentire nel processo per stalking a Rimini per l'ex fidanzato della riminese, originario di Capo Verde, accusato anche di averla sfregiata gettandole acido in faccia il 10 gennaio. Episodio per cui l'udienza preliminare è il 22 settembre. Nella registrazione si sente Gessica parlare male della gestione del delfinario di Rimini, dove lavorava. Nell'audio si sente anche Gessica che intima a Tavares di toglierle la mano che le aveva messo su una gamba. La registrazione risale ad un periodo in cui lui aveva già un ammonimento, ma continuava a frequentare casa di lei. Tavares è stato sentito come testimone, dicendo in pratica che la storia con Gessica finì per la gelosia della ragazza. Ha negato di averle gettato l'acido, sostenendo che il 10 gennaio ha girato in auto e di aver fatto solo un passaggio nella zona dove vive Gessica, per cercare degli amici.