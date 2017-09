Furti di carburanti fra Lombardia ed Emilia: sgominata banda di italiani e lettoni

I carabinieri del comando provinciale di Pavia hanno sgominato, a conclusione di un’indagine durata diversi mesi, un’organizzazione criminale internazionale dedita ai furti di idrocarburi negli oleodotti. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Pavia.

Complessivamente sono state 16 (da maggio ad oggi) le persone arrestate, ritenute tutte componenti della banda costituita in prevalenza da italiani e lettoni. Le ultime due ordinanze di custodia cautelare hanno interessato proprio due cittadini della Lettonia: D.V., 37 anni, fermato al posto di frontiera di Imatra, in Finlandia, e G.I.,55 anni, arrestato a Terehova, in Lettonia.

L’organizzazione è accusata di aver sottratto decine di milioni di litri di idrocarburi dagli oleodotti di aziende come l'Eni, la Sarpom e la Sigemi, prelevandoli nelle province di Pavia, Milano, Lodi, Novara, Alessandria e Piacenza.

La banda metteva a segno i furti utilizzando trivelle e altre apparecchiature, e arrivando persino a realizzare tratti di condotte sotterranee abusive per trasportare gli idrocarburi in capannoni per lo stoccaggio.