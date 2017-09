Germania: esperto, 'risultati elezioni a rischio hacker'

(ANSA) - BERLINO, 7 SET - I risultati delle elezioni tedesche potrebbero essere manipolati facilmente grazie alle falle nel software del sistema elettorale attualmente in uso. Lo ha dimostrato un giovane informatico di 29 anni, Martin Tschirisch, dell'università di Darmstadt, che ha subito messo in allerta le autorità competenti. A darne notizia è un'inchiesta di Zeitonline. "Le elezioni non sono sicure, possono essere hackerate", ha rivelato Tschirisch, che ha trovato su internet le password e ha potuto riscontrare nei codici sorgente del programma incriminato, "PC-Wahl", numerose falle nella sicurezza. Il software ha la funzione di raccogliere i dati elettorali dei diversi comuni e di inviarli al livello di controllo superiore. Ora, in un sistema decentralizzato come il sistema elettorale federale, ogni passaggio di livello è cruciale per garantire l'autenticità del risultato, sostengono i commentatori. Da qui, l'importanza della scoperta.