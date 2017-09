I Clooney accolgono un profugo iracheno

(ANSA) - ROMA, 7 SET - La star hollywoodiana George Clooney e la moglie Amal, noti per il loro impegno umanitario, hanno raccontato di avere accolto un giovane profugo iracheno della minoranza yazida perseguitata dallo Stato islamico, e di averlo ospitato nella loro abitazione ad Augusta nel Kentucky. Stando a quanto scrive la stampa internazionale il giovane, è riuscito a sopravvivere ad un attacco dell'Isis quando era ancora minorenne. Era infatti "su un autobus per Mosul, quando un gruppo di jihadisti hanno lanciato un attacco uccidendo i due autisti", ha raccontato l'attore. "Poi gli integralisti hanno urlato: 'uccideremo chiunque voglia andare a scuola'", ha aggiunto l'attore precisando che il ragazzo adesso studia all'Università di Chicago. Dopo l'attentato il ragazzo è infatti giunto in America, superando tutti i controlli per vivere una nuova vita. L'attore non ha voluto rendere nota l'identità del profugo né per quanto tempo ha vissuto nella proprietà dei Clooney.