Irma: Gb invia task force e offre nuovi fondi

(ANSA) - LONDRA, 7 SET - Dopo le critiche per non aver aiutato i territori d'oltremare britannici colpiti dall'uragano Irma, il Regno Unito ha deciso l'invio di una task force nella zona colpita dal disastro naturale. Il ministro della Difesa Michael Fallon ha affermato che è in partenza una task force formata da centinaia di militari. Oltre alla nave Mounts Bay della Royal Fleet Auxiliary, già arrivata nella regione, è stata inviata la Hms Ocean. Intanto i fondi disponibili per l'emergenza sono saliti a 32 milioni di sterline.