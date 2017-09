Birmania: petizione per chiedere revoca Nobel Pace a Suu Kyi

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Una petizione online è stata avviata sulla piattaforma Change.org per chiedere al comitato del Nobel per la Pace di revocare il Premio alla leader birmana Aung San Suu Kyi per non aver fatto "nulla per fermare i crimini contro l'umanità nel suo Paese", commessi nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya. Al momento la petizione è stata firmata da oltre 373 mila persone.