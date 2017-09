Irma: stato di emergenza anche in North Carolina

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - L'arrivo dell'uragano Irma comincia a mettere in apprensione gran parte della costa orientale degli Stati Uniti. Così, dopo la Florida e la Georgia, anche il North Carolina e' in stato di emergenza, dove la tempesta dovrebbe arrivare la prossima settimana. Seppure i venti dovrebbero per allora essersi indeboliti - ha spiegato il governatore Roy Cooper - non si escludono danni elevati.