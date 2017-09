Irma: Save Children, milioni di bambini a rischio a Haiti

(ANSA) - ROMA, 7 SET - Milioni di bambini a Haiti e in Repubblica Dominicana sono esposti all'impatto devastante dell'uragano Irma: è l'allarme lanciato oggi da Save the Children. Nonostante il percorso di Irma resti incerto, crescono i timori mentre la tempesta si dirige verso la Repubblica Dominicana a una velocità che raggiunge i 300 chilometri orari. In Repubblica Dominicana i soccorritori stanno lavorando insieme a forze armate e polizia per evacuare i civili nelle 17 province nel nord-est del Paese: si ritiene che fino a 3 milioni di persone possano essere colpite, il 40% delle quali in condizione di povertà. I ripari designati sono in grado di accogliere appena 900.000 persone e le squadre di soccorso hanno individuato un'alternativa in chiese, scuole e centri comunitari. Save the Children ha inviato le sue équipe mediche per le emergenze in Repubblica Dominicana: se la tempesta non dovesse abbattersi in modo diretto sulla zona, è probabile che il Paese assista a piogge violente, venti estremi e possibili inondazioni.