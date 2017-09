Maltempo: tromba marina al largo di Capri, niente danni

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 7 SET - Forte maltempo sull'isola di Capri interessata da un nubifragio che ha provocato allagamenti e crolli e ha costretto i vigili del fuoco a numerosi interventi. Durante il forte acquazzone si è formata, poco prima del tramonto, anche una spettacolare tromba marina al largo dei Faraglioni che per fortuna non ha provocato danni. Disagi e allagamenti, invece, per il forte nubifragio. Fuggi-fuggi dei turisti a Marina Grande trovatisi nel bel mezzo della bufera di acqua. Problemi ad Anacapri dove l'acqua piovana ha invaso e reso impraticabili numerose strade. Crollato per il peso dell'acqua un muro in via Catena, senza per fortuna provocare feriti.