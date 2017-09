Il figlio incastra il padre: "Ha dato fuoco alla mamma"

"E' stato papà a dare fuoco alla mamma": sarebbe stata questa confidenza fatta alla nonna materna dal figlio minorenne di Sebastiano Iemmolo, 36 anni, arrestato per il femminicidio della moglie, Laura Pirri, 31 anni, a imprimere una svolta decisiva alle indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Siracusa.

Iniziata come inchiesta su incidente domestico è stata portata avanti per femminicidio. La donna è morta, in ospedale a Palermo, il 25 marzo scorso, 18 giorni dopo che, secondo l’accusa, l’uomo le ha versato della benzina addosso e appiccato fuoco perché lei si era rifiutata di dargli 20 euro. E senza l’ammissione del figlio testimone dell’uxoricidio le indagini sarebbero state molto più complesse. Perché lui all'inizio aveva parlato di incidente domestico: la donna, aveva spiegato, sarebbe rimasta vittima mentre, a casa loro, a Rosolini, cercava di cucinare con una bomboletta da campeggio che all'improvviso era esplosa.