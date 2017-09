Terremoti: Messico, almeno 3 morti in Stato Chiapas

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 SET - Almeno tre persone sono morte nello Stato del Chiapas, in Messico, in seguito al violento terremoto che ha colpito il Paese ieri sera: lo ha detto il governatore dello Stato, Manuel Vasco Coello. Il governatore ha detto che due donne sono morte a San Cristobal de las Casas, capitale del Chiapas, per il crollo delle loro abitazioni. Almeno una persona e' morta in Guatemala.