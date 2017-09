Terremoti: Pena Nieto, 50mln persone avvertito scossa

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 SET - Circa 50 milioni di persone hanno avvertito la scossa di terremoto che ha colpito il Messico: lo ha detto il presidente del Paese, Enrique Pena Nieto, confermando che al momento si registrano almeno cinque morti. In una breve dichiarazione a Televisa, il capo dello Stato ha invitato la popolazione a stare all'erta, in vista di possibile repliche nelle prossime 24 ore, e non ha escluso danni strutturali alle abitazioni ed edifici.